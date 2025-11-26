DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Büyükçekmece'deki seri cinayetlerin zanlısı tutuklandı

Büyükçekmece'de otel odasında bir kadını, otomobilde de 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı
26 Kasım 2025 20:17
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 10 Kasım'da otel odasındaki Melisa Külekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz'ı (33) silahla öldürdüğü iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K'nin (32) adresini belirleyen ekipler, zanlıyı Avcılar'da yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ise olayda kullandığı tabanca namlusu sökülmüş halde bulundu.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli H.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılıkta ifadesi alınan şüpheli H.K'nin, üzerine atılı suçlamaları reddederek, uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli H.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Şüpheli, polisleri yanıltmak için telefonunu başka bir bölgede açık bıraktı

Şüpheli H.K'nin cinayetlerin ardından nasıl kaçtığı ve saklandığı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin 9 Kasım'da otele giriş yaptığını, bir gün sonra kız arkadaşı Melisa Külekçi'nin de geldiğini ve akşam saatlerinde şüphelinin otelden yalnız ayrıldığını tespit etti.

Ardından zanlının yol üzerinde bekleyen otomobil içerisindeki 2 kişiye de silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Otel odasında yapılan aramalarda ise yastık altında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli H.K'nin, saldırının ardından Avcılar'daki evine giderek kanlı kıyafetlerini değiştirip babasının aracını aldığı, akaryakıt istasyonuna gidip market bölümünden çakmak gazı aldığı ve sonra marketten de alışveriş yaptığı tespit edildi.

Ardından şüphelinin aracını D-100 kara yolu üzerinde bir yere çektiği, yakın mesafeye de polisleri şaşırtmak için cep telefonunu açık vaziyette bıraktığı, daha sonra taksiye binerek Avcılar'da metruk binalarda saklandığı belirlendi.

- 432 ayrı adresteki kamera kayıtları 1240 saat izlendi

Ekipler, taksi şoförü ile market çalışanının da bilgi amaçlı ifadesine başvurdu.

Taksiciye, şüphelinin "Sen şu arabanda ünlü birisini taşıyorsun." dediği öğrenildi.

Şüphelinin, markette alışveriş yaptıktan sonra çalışana "gel tanışalım" deyip el sıkışarak, "Sen beni tanımıyorsun şimdi ama yakında ben ünlü olacağım." ifadesini kullandığı belirlendi.

Zanlı H.K ise emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandı.

Öte yandan polis ekiplerinin, çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu ve eski galerici olduğu öğrenilen zanlıyı yakalamak için 432 adresteki 1240 saatlik kamera kaydı izlediği öğrenildi.

Ayrıca, şüphelinin otel odasından ayrılıp alışveriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Melisa Külekçi'nin otele giriş yaptığı, şüpheli H.K'nin otelden tek başına ayrıldığı ve girdiği marketten gülerek alışveriş yapıp çalışanla el sıkışması yer alıyor.

- Olay

D-100 kara yolu yan yolda bekleyen 39 ADZ 818 plakalı otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçmıştı. Yılmaz, olay yerinde, Güçlü ise hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi bulunduğunu bildirmiş, silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa Külekçi olduğu belirlenmişti.

Ekipler, şüpheli H.K'nin önce kadını, sonrasında da araçtaki 2 kişiyi silahla öldürdüğünü tespit etmişti.

