Samsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Samsun'un Canik ilçesinde 305 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılan 1458 yataklı Şehir Hastanesi tamamlandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölüm bölüm Şehir Hastanesine taşınacak.

İlk olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binada hizmet veren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Bölümü Şehir Hastanesine taşındı. Yarından itibaren bu bölüm Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayacak.

Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak yine ek binalarda hizmet veren Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Onkoloji Bölümü, son olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tamamı Şehir Hastanesinde hizmet vermeye devam edecek.

Hastanenin 305 bin metrekare kapalı alanı içinde yaşlılar ve engelliler Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği elektrikli araçlarla taşınacak.

"Samsun tıbbi cihaz anlamında da modern bir yapıya kavuşuyor"

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesinin tamamen deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını söyledi.

Hastanenin 305 bin metrekare kapalı alanı olan devasa bir yapı olduğunu aktaran Uras, şu bilgileri paylaştı:

"Sadece asansör sayısı 60'dır. 22 yürüyen merdiveni olan devasa bir yapı. İçinde 230 yoğun bakım yatağı olacak ve yoğun bakım yatakları tek tek ayrı oda şeklindedir. Samsun aynı zamanda tıbbi cihaz anlamında da modern bir yapıya kavuşuyor. MR cihazlarımız, tomografi cihazlarımızdan tutun, radyasyon bölümünde kullanacağımız cihazlar dahi hepsi üst düzey. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine göre cihaz anlamında da ciddi bir artış yaşayacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 olan anjiyografi cihazı 6'ya çıkacak, 2 olan MR ve tomografi cihazı sayısı 3'e çıktı. Cihazlar üst düzey olduğu için daha hızlı çekimler gerçekleşecek. Samsun Şehir Hastanesi tamamen devletin öz kaynaklarıyla yapılmış tamamen kamuya ait bir sağlık tesisidir. Yani bizim herhangi bir devlet hastanemiz nasılsa Şehir Hastanesinin işletmesi de aynı şekilde devlete ait olduğu için bizler tarafından işletmesi yapılacak."

"Üst düzey bir sağlık kurumu olacak"

Samsun Şehir Hastanesinde üst düzey sağlık hizmeti verileceğini vurgulayan Uras, "Karadeniz Bölgesi'nin sağlık merkezi olan Samsun'un hakikaten sağlığın merkezi olduğunu bir kez daha perçinlemiş olacağız. İçinde girişimsel radyoloji ünitesinden tutun, nöroloji inme ünitesi, koroner anjiyografi ünitesi, organ bağış merkezi, organ nakil merkezi, hiperbarik oksijen tedavisinin yapıldığı, onkolojik tanı ve tedavi merkezi dahil olmak üzere tamamen nitelik ve nicelik yönünden üst düzey bir sağlık kurumu olacak." dedi.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinin farklı yerleşkelerden oluştuğuna, bölümlerin farklı binalarda yer aldığına işaret eden Uras, şöyle devam etti:

"Biz buradaki süreci ek binaları peyderpey taşımakla yöneteceğiz. Tabii binamız bir çok test aşamasından geçti. Sonuçta biz sağlıkla uğraşıyoruz ve burada hataya mahal vermememiz gerektiği için biz de bu taşınma sürecini belirli bir sürece yayacağız. Çünkü öngöremediğimiz herhangi bir sorun çıkarsa bunu çözmemiz gerekir. O yüzden ilk başta Göğüs Hastanesi yerleşkemizi Şehir Hastanesine taşıyoruz."

28 Kasım'da muayeneler başlıyor

Uras, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Bölümü'ne muayene olmak isteyen vatandaşların 28 Kasım Cuma gününden itibaren Şehir Hastanesi'nde tedavi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda serviste yatan hastalarımızın da Samsun Şehir Hastanesi servislerinde yatışını gerçekleştireceğiz. Tabii bunu MHRS'de de belirtiyoruz. Vatandaşlarımız da 28 Kasım Cuma gününde Şehir Hastanesi yerleşkesine gelmeliler. Samsun şu an mevcut imkanlarıyla Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Giresun, Çorum gibi illere de sağlık hizmet vermektedir. Fiziksel anlamda bazen zorlanıyorduk ama Şehir Hastanesi süreciyle bunu da aşacağız."