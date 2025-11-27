Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 kişi 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez 18 Aralık 13.45'de hakim karşısına çıkacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net