Mehmet Şimşek: 2026'da Vergi Artışları Yeniden Değerleme Oranının Altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında vergi ve harç artışlarının, enflasyon hedefiyle uyumlu şekilde, yeniden değerleme oranının altında belirleneceğini açıkladı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, maliye politikasıyla dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiklerini belirtti. Bu açıklama, önümüzdeki dönemde vergi ve harç artışlarının sınırlı tutulacağına işaret ediyor.

Yeniden Değerleme Oranı ve Vergi Politikası

Bakan Şimşek'in açıklamasına göre, 2026 yılında vergi ve harç artışları enflasyon hedefleriyle uyumlu olacak ve yeniden değerleme oranının altında belirlenecek. Bu yaklaşım, maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlamasını amaçlıyor.

Maliye Politikası ve Dezenflasyon Süreci

Şimşek, maliye politikasıyla dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiklerini vurguladı. Bu kapsamda, vergi ve harç artışlarının sınırlı tutulması, ekonomik istikrarın korunmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.



