Dışişleri'nden GKRY'ye net uyarı: Yetkiniz yok, hatırlatmak isteriz!

Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 09:57, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 09:58
Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında Çarşamba günü deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bu anlaşmaya sert tepki geldi.

'KIBRISLI TÜRKLERİ HİÇE SAYIYORLAR'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 2003 yılından itibaren, Kıbrıs Adası'nın egemen eşit unsuru olan Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak, bölgedeki kıyıdaş ülkelerle Kıbrıs Adası'nın etrafındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ikili anlaşmalar imzalamaktadır.

'BÖLGE TÜRK KITA SAHANLIĞI DIŞINDA'

Son olarak, Lübnan ile GKRY arasında 2007 yılında akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş bulunan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması dün (26 Kasım) iki ülke arasında yeniden imzalanmıştır. Anılan anlaşmaya konu bölge, 18 Mart 2020 tarihinde BM nezdinde tescil ettirdiğimiz Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığının dışında kalmakla birlikte, ülkemiz konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaşmaktadır.

