Çalışanı bağlayıp, kuyumcudan 5 kilo altın çalan zanlı tutuklandı

Öte yandan C.Y'nin hırsızlık anında kullandığı koli bandında parmak izinin çıktığı, polis tarafından kimliğinin bu şekilde tespit edildiği öğrenildi.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 25 Kasım Salı günü bir miktar altını aldıktan sonra kaçan C.Y. (28) Diyarbakır'da yakalandı.

