Trabzonspor'dan Filistin duyarlılığı: Coca-Cola'nın sponsorluk teklifi reddedildi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Coca-Cola'nın kulübe sunduğu sponsorluk teklifini kabul etmediklerini resmen duyurdu. Başkan Doğan, bu kararın ardındaki gerekçeyi, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." sözleriyle ifade etti.
Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." dedi.