3 kardeşten birinin öldüğü zehirlenme şüphesine Valilikten açıklama

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

3 kardeşten birinin öldüğü zehirlenme şüphesine Valilikten açıklama

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten birinin yaşamını yitirmesi, diğer ikisinin ise tedavisinin sürdüğü olaya ilişkin AFAD ekipleri evde inceleme yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 19:32, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 19:33
Yazdır
3 kardeşten birinin öldüğü zehirlenme şüphesine Valilikten açıklama

Valiliğin yazılı açıklamasında, Seydikemer ilçesinde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T'nin (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, diğer iki kardeşin tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, hayatını kaybeden Neslinur T'nin cenazesinin otopsi işlemleri de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Cenaze, işlemlerin ardından aileye teslim edilecek.

Öte yandan, diğer iki kardeş ise Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kardeşlerin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

AFAD ekipleri evde inceleme yaptı

Olayın yaşandığı evde AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer ekipleri inceleme yaptı. Odalardaki gaz ölçümünün ardından ekipler numuneler aldı. Ekiplerin çalışmasına bilirkişi heyeti de eşlik etti.

Ayrıca Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan ile Cumhuriyet Savcısı Ali Baturçu da bölgede inceleme yaptı. Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ise bölgede yapılan incelemelerle ilgili bilgi aldı.

Ankara'dan gelecek AFAD ekibinin de evde teknik inceleme yapacağı öğrenildi.

Olay

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Neslinur T, F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Neslinur T, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber