Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Terörsüz Türkiye" süreci ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına partisinin yaklaşımının sorulması üzerine, Saadet Partisi olarak sorumlu davranmaya çalıştıklarını ifade etti.

İmralı ziyareti konusunda toplumun büyük bölümünün çekincelerinin olduğunu belirten Arıkan, bu nedenle 51 kişilik komisyonun görüşmeyi uzaktan bağlantıyla yapması gerektiği yönünde öneride bulunduklarını hatırlattı.

Arıkan, şöyle devam etti:

"Biz, 'Terörsüz Türkiye' konusunda elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Kafamızdaki istifhamları da süreci baltalamak için değil, sürece katkı sağlamak için vermeye devam edeceğiz. Yani Saadet Partisi, ben bu işten nasıl hamasi, toplumun hoşuna gidecek cümleleri kurarım da seçimlerde oy artırırım kaygısıyla değil, on binlerce evladını şehit vermiş Türkiye'nin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için gerekirse fedakarlık yapacak bir yerde duruyor. Biz her zaman devlet menfaatini gözettik."

"Partilerin birleşmesiyle alakalı bir durum söz konusu değil"

Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi, Yeniden Refah, DEVA ve Saadet Partisinin birleşip birleşmeyeceğine yönelik soru üzerine şunları söyledi:

"Partilerin birleşmesiyle alakalı bir durum söz konusu değil, orada net olmam gerekir. Böyle bir konu masada da yok. Ama seçim işbirliğiyle alakalı, ben bir yıl önce göreve geldiğimde 'Yeni nesil siyaset' başlığını kullandım. Yeni nesil siyasetten kastım şuydu. Bugüne kadar ezber olan siyasetten çıkıp farklı bir anlayış ortaya koymak gerekiyor. 22-23 yıl boyunca iktidar duruyor, bu bir başarıdır. Muhalefet de iddia sahibi olmayı beceremiyor. Muhalefetin dönüp kendisine bakması gerekiyor: 'Niye ben iktidara gelemiyorum?' Sayın Davutoğlu kendi kanaatini paylaştı. Biz üç parti zaten Meclis'te grup kurduk. Sayın Erbakan'la da çok düzeyli, nezaket içerisinde bir süreç götürüyoruz. Seçimlere doğru ne olur, ne biter, bugünden kestirmek zor ama bu seçimde daha fazla ittifak ve daha fazla cumhurbaşkanı adayı olacak. Bizim de yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de Milli Görüş ittifakını kurabilmek."

Arıkan, Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

"Darbe kırıntılarıyla beslenmiş anayasanın değiştirilmesini isterim"

Anayasa değişikliğine ilişkin soru üzerine Arıkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de yaşayan 86 milyon insanın tamamı anayasa ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ama mevcut anayasada, anayasa metninde yazmasına rağmen uygulamadığımız hususlar var. Önce mevcut anayasayı uygulanabilir hale getirdikten sonra elbette anayasa yapmak isterim. Elbette darbe kırıntılarıyla beslenmiş olan, o koşullarda yapılmış olan anayasanın değiştirilmesini isterim. Ama karşı taraftan gelecek samimiyet derecesini bizim ölçmemiz, görmemiz gerekiyor. Yeni bir anayasaya karşı çıkmamız söz konusu olmaz."