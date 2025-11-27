Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı.

Mükellefler ödemelerini 1 Aralık Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Ödemelerini zamanından yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Vergi ödeme şekilleri

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor.

Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.