Valilik AŞTİ iddialarını yalanladı: Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık
Ankara Valiliği, kış aylarının gelmesiyle birlikte evsiz ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürütülen "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı. Son günlerde AŞTİ'de çok sayıda evsiz olduğu yönündeki iddiaların abartılı olduğunu belirten Valilik, saha ekiplerinin düzenli taramalar yaptığını ve barınma talebi olanların otellere yerleştirildiğini bildirdi. 2010 yılından bu yana devam eden proje ile son 7 yılda 5.236 kişiye ulaşıldığı, halihazırda ise 293 vatandaşın sözleşmeli otellerde sıcak yemek ve bakım hizmeti aldığı kaydedildi.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devletimizin sosyal devlet
anlayışı doğrultusunda; evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızın korunması, insan
onuruna yakışır yaşam koşullarına erişiminin sağlanması ve toplumsal hayata
yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla ve aralıksız
biçimde sürdürülmektedir. Bu anlayışın sahadaki en güçlü yansımalarından biri
olan 'Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi', Valiliğimiz, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığımız tarafından 2010 yılından bu yana Ankara genelinde
kesintisiz olarak uygulanmaktadır. Proje ile, sokakta yaşayan vatandaşlarımızın
güvenli barınma imkanlarına erişimi sağlanırken; geçici çözümlerle yetinilmeyerek
kalıcı ve sürdürülebilir sosyal destek mekanizmaları devreye alınmaktadır.
Her yıl kış döneminde titizlikle yürütülen proje kapsamında; barınma, beslenme, kişisel bakım ve temizlik hizmetleri sunulmakta, yaşlı, engelli ve hasta bireyler uygun bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızın ise sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmakta, istihdama katılımlarını destekleyici adımlar atılmaktadır. Yıllar içerisinde proje kapsamından faydalanan kişi sayılarında süreklilik sağlanmış; pandemi süreci dahil olmak üzere tüm olağanüstü koşullarda dahi devletimizin sosyal hizmet kapasitesi kesintisiz şekilde sürdürülmüştür. Bu süreçte Valiliğimiz hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamış; zor zamanlarda da devletin şefkatli yüzünü sahada güçlü biçimde hissettirmiştir. Son 7 yılda toplam 5236 vatandaşımıza bu proje kapsamında hizmet verilmiştir" denildi.
"Halihazırda sözleşme imzalanan 3 otelde 293 vatandaşımız barındırılmaktadır"
Açıklamada, "2025-2026 kış dönemi uygulaması 01 Kasım 2025 tarihinde başlatılmış
olup, halihazırda sözleşme imzalanan 3 otelde 293 vatandaşımız barındırılmaktadır.
Bu vatandaşlarımıza üç öğün sıcak yemek, temizlik ve berber hizmeti ile diğer
günlük ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında görev yapan saha
ekiplerince her gün akşam saatlerinde Ankara genelinde düzenli taramalar yapılmakta;
metruk alanlar, parklar ve AŞTİ başta olmak üzere yoğun kullanım alanlarında
tespit edilen kimsesiz vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştirilerek
kendi rızaları ve gönüllülük esası çerçevesinde barınma hizmetlerinden faydalanmaları
sağlanmaktadır.
Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, Ankara Şehirlerarası Terminal
İşletmesi'nde (AŞTİ) çok sayıda evsiz vatandaşımızın barındığına yönelik iddialar
abartılı olup; gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimiz koordinesinde düzenli olarak
yürütülen denetimler kapsamında; 15.12.2025 ve daha sonraki günlerde terminalde
gerçekleştirilen tarama faaliyetleri neticesinde, bahse konu yerde kaldığı tespit
edilen 10 vatandaşımızla görüşülerek kendilerine konaklama hizmeti sağlananacağı
belirtilmiştir. Sunulan barınma imkanını kabul eden 5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir.
Buna karşın, sunulan hizmetten yararlanmak istemediklerini beyan ederek memleketlerine
geri dönmek isteyenlere yol giderleri ve diğer ihtiyaçları karşılanmış olup,
israrla terminalde kalmayı tercih eden 3 vatandaşımızın durumları ise ekiplerimizce
yakından takip edilmektedir.
Valiliğimizce "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" kapsamında, devletimizin koruyucu, kuşatıcı ve sosyal niteliği sahada somut bir şekilde hayata geçirilmektedir. Herkesin devlet güvencesi altında olduğunun açık bir göstergesi olan çalışmalar güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.