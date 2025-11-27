Uzman çavuş ve hamile eşi şarampole devrilen otomobilde öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde, Elbistan-Nurhak kara yolunun Özcanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Daylak'ın kontrolünü yitirdiği 46 EU 033 plakalı otomobil şarampole devrildi. Ramazan Daylak yaşamını yitirdi, 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elmas Daylak da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Ramazan Daylak için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Daylak'ın ailesi, Kahramanmaraş Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, askeri ve mülki erkan katıldı. Ramazan Daylak'ın öz geçmişinin okunduğu törende duaların edilmesinin ardından Ramazan Daylak ve eşi Elmas Daylak'ın cenazeleri, memleketleri Kayseri'ye gönderildi.