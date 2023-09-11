Bakan müşaviri ve Bakanlık müşaviri hakkında 8 önemli husus

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61/A maddesinde, "Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilir. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak çalışır.

Bakan müşavirleri, bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar. Bakanın görevi sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de sona erer. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.

Bakan müşaviri kadrolarına bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.

Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında, yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro veya pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanırlar. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Atama işlemi tamamlanıncaya kadar bunların her türlü mali ve sosyal hak ve yardımları kurumları tarafından ödenmeye devam olunur.

Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara mevzuatında bakanlık müşaviri kadrosuna bağlı mali ve sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. Bakanlık müşavirlerine yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar emeklilik hakları bakımından da bakanlık müşavirine denk kabul edilir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunla "Bakan Müşavirleri"nin mali ve sosyal hakları, atanma usulü ve görev süresi belirtilmiş olup ayrıca 1 sayılı CBK ile de istihdam edilebilecek en fazla Bakan Müşaviri sayısı hükme bağlanmıştır.

Bakan ve Bakanlık müşaviri ayrımı

Bakanlık Müşavirleriyle mali, sosyal haklar ve emeklilik hakları bakımından denk kabul edilen " Bakan Müşavirleri" nin faal görev yapıp " Bakanlık Müşavirleri" nin (görevden alınan bazı üst düzey yöneticiler) ise görevlerine devamsızlık yapmaları ayrıca tartışılması gereken konulardandır!

Diğer taraftan, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 505 inci maddesinde, "Bakanlıklarda sayısı onbeşi geçmemek üzere Bakan Müşaviri istihdam edilebilir. Bakan Müşavirlerinin kadroları atama işlemi gerçekleşince hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve ilgili bakanlığa ait kadro cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun olacaktır:

* Bakan Müşavirlerinin Bakana danışmanlık yapmak üzere atanabileceği ve doğrudan Bakana bağlı olarak çalışacağı,

* Görev süresi Bakanın görev süresiyle sınırlı tutulmuştur. Ancak Bakan, görev süresi dolmadan da ilgilileri görevden alabilecektir.

* Bu kadrolara atanma usulü istisnai memurların atanma usulüne benzer şekildedir. Ancak istisnai memuriyetteki gibi memuriyete geçiş aşaması olarak kullanılamayacaktır. Dolayısıyla Bakan Müşaviri kadrosuna atanmak herhangi bir statüde çalışmak açısından kişiye bir hak sağlamayacaktır.

* Açıktan Bakan Müşaviri olarak atananların görev süresi sonunda memuriyetle ilişiği kesilecektir.

* Kamu görevlileri Bakan Müşaviri kadrosuna atandığında ve bu görevleri sona erdiğinde önceki kadro veya pozisyonlarına en geç 1 ay içinde atanmak zorundadırlar. Ancak daha önceki kadro veya pozisyonları yöneticilik ise bu unvanlarına atanamayacaklardır.

*v Önceki kadro veya pozisyonlarına atananların kurumlarında boş kadro veya pozisyon yoksa otomatik olarak ihdas edilmiş sayılacaktır.

* Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik açısından ise "Bakanlık Müşavirleri" ne denk kılınmışlardır.

* Bir Bakanlıkta en fazla 15 adet Bakan Müşaviri istihdam edilebilecektir.