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Akademik ilana başvuracak adayın adı-soyadı yazıldı!

İstanbul Okan Üniversitesi tarafından ilan edilen profesör kadrosuna başvuracak adayın adı-soyadı yazıldı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 11:00, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:10
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Akademik ilana başvuracak adayın adı-soyadı yazıldı!

Uzunca yıllardır üniversitelerin akademik kadro ilanlarında yaşanılan adrese teslim şartları bu mecradan belki yüzlerce kez dile getirdik.

Her yönüyle ele aldığımız bu konunun sadece sorunlu alanlarını gündeme getirmekle yetinmeyip, çözümün işaretlerini de kamuoyuyla paylaştık.

Özellikle öğretim üyesi kadrolarında içeriden yükselme diye tabir edilen atamalarda oynanan "tiyatronun" çok rahatsız edici boyutlara ulaştığını ifade etmiştik.

Ancak, bu duruma başta YÖK olmak üzere ilgili kurumlar sessiz kalınca her gün absürt durumları görmemize çok da şaşırmıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde adayın kendi özel şartını yazmasından sonra, bu defa bir vakıf üniversitesince ilan edilen Profesör kadrosunda başvuracak adayın direkt ismi ve soy ismi özel şarta yazıldı.

Aşağıdaki ilan metninde de görüldüğü üzere; 10 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan akademik personel alım ilanın özel şartlar kısmına "asım saldanlı" yazılarak Profesör kadrosu için düşünülen aday tüm kamu oyuyla Resmi Gazete üzerinden paylaşılmıştır.

Dünya sıralamalarında ilk yüzde üniversitemiz olmasını hayal ederken; halen akademik personel alımlarında tüm kesimlerce benimsenmiş bir politika ve mevzuatın oluşturulamaması yükseköğretim sisteminin en büyük eksikliği olarak göze çarpmaktadır.

Özellikle öğretim üyesi alımlarında yeni bir süreç işletemediğimiz sürece Resmi Gazete'de isim soy isimden sonra çok daha vahim özel şartlar görmeye devam edeceğimizi bir kez daha yetkililerin dikkatine sunmakta fayda var!

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