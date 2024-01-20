EHS'den GİH sınıfına geçen polis memurunun yıpranma payı silinir mi?

Soru : Merhaba, 08.09.1978 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 04.12.2000, 05.01.2007 tarihinde Polis Memuru olarak memuriyete girdim. 29.04.2013 tarihinde kurumlar arası nakil yolu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına geçtim. Polis Memuru olarak çalıştığım sürede kazanmış olduğum yıpranma payı hakkı emekliliğime nasıl yansır? Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim?



Detaylar/Değerlendirmeler:



Fiili hizmet süresi zammı, memurun yapmakta olduğu göreve göre verilmektedir. Fiili hizmet süresi zammının ne şekilde verileceği 5434 sayılı T.C.E Emekli Sandığı Kanunun Madde 32 hükmünde bulunurken, bugün için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükmünde yer almıştır.

Kısaca, fiili hizmet süresi zammı normal fiili hizmet süresi gibi sayılır ve emeklilik hizmet süresini daha erken tamamlamaya katkı sağlar.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce görevleri olmayanlar bu tarihten sonra memurluğa başlamış olanlar için 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uygulanır ve emeklilik yaş gruplarından ne kadar fiili hizmet süresi zamları olursa olsun, yaş gruplarından azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır.

Yani, memurun 3 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 1,5 yılı, 5 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 2,5 yılı, 6 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 3 yılı, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise yine azami 3 yıl olacağından 3 yılı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır. Yani, 60 yaşına tabi bir kişi bu yaşı şayet fiili hizmet süresi zammının (yıpranma payının) 57 yaşını dolduran memur emekliliği yaş olarak kazanmış olacaktır.

ANCAK bu kısıtlama sadece yaş grubundan indirilmeye yönelik olup, kazandıkları sürenin tamamı emeklilik için gereken hizmet sürelerine ekleniyor, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarına katkı sağlıyor.

Yıpranma süresi olan görevden, yıpranma süresi olmayan göreve geçenler hak kaybına uğrar mı?

Yıpranma payına müstahak görevden yıpranma payına müstahak olmayan bir göreve geçilse dahi, kazanılmış olan yıpranma payları her zaman için hizmet olarak kabul edilir ve emeklilik yaşından indirilir. Zira bu süre Kanunlar gereği kazanılmış bir hizmet süresidir, bu nedenle sınıf değiştirmek, yıpranma payı olmayan bir göreve geçmek, kazanılan hizmet süresinin sayılmasını gerektirmez.



Sonuç bağlamında verdiğiniz bilgiler kapsamında sizin için söylenebilecek durumlar şöyledir:



8 Eylül 1999 sonrası memurluğa başlamış olmanız nedeniyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı polislik mesleğinden kazanmış olduğunuz yıpranma paylarınızın 3 yılı geçmemek üzere yarısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olan yeni görevinizden veya başka bir görevden emekli olmak istediğinizde emeklilik yaş grubunuzdan indirilir. Yani 60 yaş grubunuzdan polis mesleğinde kazanmış olduğunuz yıpranma payının 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir.

Verdiğiniz bilgilere göre 1 yıl 7 ay yıpranma payınızın olduğunu hesaplamaktayız. Bu sürenin tamamı hizmet sürenize eklenir. Yarısı ise 60 yaşınızı tamamlayacağınız tarihten indirilir ve bu tarih emekli olacağınız tarih olur. Dolayısıyla yıpranma payı bir çeşit hizmet kazanımıdır ve kazanılmış bir hak olarak hizmetlere ilave edilir.

Değerlendirmemiz bu şekilde olup, hesaplamayı yanlışlık olmaması açısından Kurumunuzla da paylaşmanız ve yaptırmanızı tavsiye etmekteyiz.