Tarım Bakanlığı'na 7 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi alacağını duyurmuştu.

Duyurunun ardından Bakanlıktan alımlara dair bir takvim açıklanmadı.

ATAMALAR ŞUBAT SONUNA KADAR YAPILACAK.

Memurlar.net olarak bakanlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, 5500 sözleşmeli personel alımı için ÖSYM ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

1500 işçi alımı için ise İŞKUR ile sürrecin işlediği vurgulandı.

Sözleşmeli personel ve işçi alımında yerleştirme işlemleri dahil süreç Şubat ayının sonuna kadar tamamlanmış olacak.

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