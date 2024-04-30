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'Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verimliliği artıracak yapısal reformlarla Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 14:39, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:40
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'Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

"Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı." dedi.

Şimşek, "Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor." ifadelerini kullandı.

Stratejik konumuyla Türkiye'nin bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerden olduğunu vurgulayan Şimşek, verimliliği artıracak yapısal reformlarla Türkiye'nin küresel ticaretteki yerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

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