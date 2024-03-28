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Gram altında tarihi rekor

Altının ons fiyatı, yatay bir seyirde hareket ederken; gram altın fiyatı ise, sabah saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesini 2286 liraya taşıdı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Mart 2024 09:33, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 09:37
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Gram altında tarihi rekor

Ons altın fiyatı yatay seyrederken, piyasalar para politikasına ilişkin daha fazla ipucu edinmek için yarın açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini (PCE) takip edecek. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemede baktığı veri, Türkiye saatine göre (TSİ) 15.30'da açıklanacak.

2187 - 2200 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,07 yükselişle 2196 liradan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2286 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,17 primle 2281 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.279,13 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.162,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.059,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.261,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.441,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.196,06 dolar

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