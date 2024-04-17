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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kazanarak 9.646,95 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 13:45, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 13:17
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,86 puan artışla 9.646,95 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 46,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Uluslararası Finans Enstitüsünün düzenleyeceği Küresel Görünüm Forumu'nda yapması beklenen konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan dün, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen "Gelişmekte Olan Piyasalarda Merkez Bankası Yönetimi" başlıklı etkinlikte konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Ne gerekiyorsa yapacağımızın sinyalini her zaman verdik. Piyasaların beklediğinden çok daha fazla miktarda sıkılaştırma yaptık ve dezenflasyon konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik." dedi.

Dünya Bankası da dün, Türkiye için hazırlanan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında yeni sunulan 18 milyar dolarlık paketin yaklaşık 12 milyar dolarının özel sektöre, finansmanın geri kalanının ise geçen yıl meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması, enerji güvenliğinin artırılması ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunların ele alınmasına yönelik olacağını bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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