Erzurum'da bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çaykara Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki bir ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı.

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