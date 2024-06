Ihlamur toplarken ağaçtan düşüp öldü

Olay saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Bahçekaya Mahallesinde evinin bahçesine meydana geldi. Murat Can (35) bahçesindeki ağaçtan ıhlamur toplarken, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Can yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Murat Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Can'ın cenazesi morga kaldırılırken, talihsiz gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.