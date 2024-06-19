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Ihlamur toplarken ağaçtan düşüp öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Murat Can (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 20:57, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 20:58
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Ihlamur toplarken ağaçtan düşüp öldü

Olay saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Bahçekaya Mahallesinde evinin bahçesine meydana geldi. Murat Can (35) bahçesindeki ağaçtan ıhlamur toplarken, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Can yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Murat Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Can'ın cenazesi morga kaldırılırken, talihsiz gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

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