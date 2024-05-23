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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazanarak 10.903,53 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 13:30, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 13:31
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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,25 puan artışla 10.903,53 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 57,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,16 yükseldi

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,36 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın çip üreticisi Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde ettiğini açıklamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.850 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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