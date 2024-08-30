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BİST100 bu ay %7,56 geriledi!

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ağustos ayını 9833 puandan tamamladı. Bu ay %7,56 gerileme kaydeden endeks, 2024'ün de en yüksek aylık düşüşünü gerçekleştirdi. BİST100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında, aylık bazda KRDMD, KONTR, OTKAR, AGHOL ve CCOLA %20,80-%24,00 arası gerileyerek en fazla düşen hisseler oldu. Ağustosta en fazla yükselen hisseler ise BTCIM, KOZAL, ENERY, CIMSA ve ENKAI şeklinde sıralandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 12:35, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:33
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BİST100 bu ay %7,56 geriledi!

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi bu hafta 9.833 puandan kapanış gerçekleştirdi. Hafta içinde en düşük 9523 seviyesini gören endeks, gelen tepki alımları ile birlikte kritik 9700 seviyesinin üzerinde konumlanmayı başardı. Buna rağmen endekste aylık düşüş, ağustosta %7,56 olarak gerçekleşti. Bu gerileme, 2024'ün de en yüksek aylık düşüşü oldu.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Son aylarda sıkı para politikası ile enflasyonda düşüş hedeflenirken; öte yandan sanayi üretiminde gerileme ve işsizlikte artış eğilimi öne çıktı. Borsa şirketlerinin karlarında da düşüşler ve yabancı yatırımcının ilgisizliği, endekste düşüşleri beraberinde getirdi. BİST100'de 9700 kritik destek olarak öne çıkarken, 9850 - 10.000 bandı ise yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç bölgesi olarak izleniyor.

DİKKATLER FİTCH'E ÇEVRİLDİ

Rasyonel politikalarla birlikte bu yıl Türkiye, 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da not artışları almaya başladı. Gelecek hafta 6 Eylül Cuma günü Fitch tarafından yeni bir değerlendirme yapılacak. Piyasada yeni not artışı bekleniyor. Fitch martta; Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltmiş, not görünümünü de 'durağan'dan 'pozitif'e çıkarmıştı.

AĞUSTOSTA EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

Borsada BİST100 kapsamında 2024 Ağustos ayında en fazla yükselen hisseler ve son fiyatları:

Batı Çimento: 233,00 (%26,01)

Koza Altın: 25,14 (%8,46)

ENERYA: 202,30 (%8,01)

ÇİMSA: 35,86 (%6,35)

Enka İnşaat: 48,80 (%4,68)

Gübre Fabrikaları: 169,70 (%4,30)

Türk Hava Yolları: 300,50 (%3,89)

Yapı Kredi Bankası: 31,20 (%3,31)

TÜPRAŞ: 168,60 (%3,25)

Koza Madencilik: 62,45 (%2,46)

AĞUSTOSTA EN FAZLA DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST100 kapsamında 2024 Ağustos ayında en fazla düşen hisseler ve son fiyatları ise şöyle:

Kardemir D: 22,98 (%-24,01)

Kontrolmatik: 49,22 (%-23,63)

OTOKAR: 467,75 (%-23,38)

Anadolu Grubu Holding: 330,25 (%-22,52)

Coca Cola: 60,90 (%-20,82)

Agrotech Teknoloji: 16,13 (%-19,67)

SDT Uzay ve Savunma: 251,00 (%-19,64)

ASTOR Enerji: 75,50 (%-18,69)

MIA Teknoloji: 48,50 (%-18,42)

YEO Teknoloji: 180,20 (%-17,64)

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