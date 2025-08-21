Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 40,93 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 17:20, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,9250
|40,9260
|40,9380
|40,9390
|Avro
|47,7490
|47,7500
|47,6870
|47,6880
|Sterlin
|55,1990
|55,2090
|55,1200
|55,1300
|İsviçre frangı
|50,8540
|50,8640
|50,6980
|50,7080
|ANKARA
|ABD Doları
|40,8950
|40,9750
|40,9080
|40,9880
|Avro
|47,7090
|47,7890
|47,6470
|47,7270
|Sterlin
|55,1390
|55,3490
|55,0600
|55,2700