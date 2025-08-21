Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,9250 40,9260 40,9380 40,9390 Avro 47,7490 47,7500 47,6870 47,6880 Sterlin 55,1990 55,2090 55,1200 55,1300 İsviçre frangı 50,8540 50,8640 50,6980 50,7080 ANKARA ABD Doları 40,8950 40,9750 40,9080 40,9880 Avro 47,7090 47,7890 47,6470 47,7270 Sterlin 55,1390 55,3490 55,0600 55,2700