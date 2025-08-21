BLOK3 ve yapımcısı hakkında soruşturma başlatıldı

Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

BLOK3 ve yapımcısı hakkında soruşturma başlatıldı

Menajer Ferhat Karagöz'ün şikayeti üzerine, BLOK3 sahne adıyla tanınan şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında "kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 15:16, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 15:19
Yazdır
BLOK3 ve yapımcısı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne adıyla "BLOK3" olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ağır suçlamalar içeren bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, menajer Ferhat Karagöz'ün darp ve tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine açıldığı öğrenildi.

"850 bin TL getirmezsen seni vururuz" iddiası

ANKA'dan Zühal Çiloğlan'ın aktardığına göre şikayet dilekçesinde, Karagöz'ün 13 Temmuz'da çağrıldığı adreste Yöntürk ve Aydın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

İddiaya göre Yöntürk, Karagöz'ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası, bilardo sopası ve silah kullanarak darp etti. Karagöz'ün ifadelerine göre Yöntürk, "Bu paralar nerede? 850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız" diyerek tehditte bulundu.

Karagöz, olay sırasında Hakan Aydın'ın da kendisine saldırdığını öne sürdü.

Ayrıca "Dads" lakaplı sanatçı Efe Atasoy ile Aydın'ın yapımcısı Arda Soylu'nun da ofiste bulunduğu ve saldırıya şahit olduklarını söyledi.

Ağır darp raporu aldı

Dilekçede, Yöntürk'ün çalışanına susturuculu bir silah getirttiği, bu silahla da Karagöz'e vurduğu iddia edildi. Karagöz'ün "kaburgasının kırıldığı, vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler ve yaralar oluştuğu" ve Ümraniye Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı kaydedildi.

Başsavcılık, Yöntürk ve Aydın hakkında "kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber