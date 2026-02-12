YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Bakan Ersoy, Berlin'de Türkçe öğrenen gençlerle buluştu

"Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisinin açılışı kapsamında Berlin'e giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Berlin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek Türkçe öğrenen öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 10:28, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 10:30
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisinin açılışı için gittiği Almanya'da Berlin Yunus Emre Türk Kültür Merkezini ziyaret etti.

Kültür merkezinde düzenlenen öğrenci buluşmasında konuşan Ersoy, "Yunus Emre Enstitüsü, toplumlar arasında kurulan bağın en canlı örneklerinden biridir." dedi.

Türk kültürünün Almanya'daki önemli temsil noktalarından biri olan merkezde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Ersoy, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihsel dostluk, güçlü ekonomik ortaklık ve derin beşeri bağlarla her geçen gün daha da pekiştiğini dile getirdi. Ersoy, Berlin'de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün bu ilişkinin en somut örneklerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, enstitüde yürütülen çalışmaların farklı kültürlerden insanların birbirini daha yakından tanımasına olanak sağladığını vurgulayarak, bu karşılaşmaların ortak insani değerler etrafında buluşmaya katkı sunduğunu aktardı.

Merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerin karşılıklı güveni güçlendirdiğini ve kalıcı bağların kurulmasına zemin hazırladığına değinen Ersoy, kültür, sanat ve dil üzerinden kurulan temasların toplumlar arasında güçlü ilişkiler geliştirdiğine inandığını kaydetti.

Konuşmasının sonunda enstitüde emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, Berlin'de toplumlar arasında kalıcı bağlar kuran merkezin başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Program kapsamında merkezi gezen ve faaliyetler hakkında bilgi alan Ersoy, düzenlenen müzik dinletisini izledi ve sonrasında Türkçe öğrenen üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

