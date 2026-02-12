Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Mesajına, toplantıya iştirak edenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam coğrafyasının farklı köşelerinden İstanbul'umuzu teşrif eden misafirlerimizin her birine 'hoş geldiniz, şeref verdiniz' diyorum" dedi.

Coğrafi mesafelerin önemini yitirdiği fakat stratejik bağlantıların geçmişte hiç olmadığı kadar değer kazandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ulaştırma konulu ilk konferansı yaklaşık 40 sene önce gerçekleştirildi. Bu süreçte dünya ekonomisi, ticaret yolları, üretim merkezleri ve ulaştırma teknolojileri de köklü bir dönüşüme uğradı. Ulaştırma; malların ve insanların hareketliliğini sağlamanın ötesinde kalkınmanın, rekabet gücünün ve bölgesel entegrasyonun temel unsurlarından biri haline geldi. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan İslam dünyası; bu muazzam coğrafyada doğal koridorlara, dinamik ve genç bir nüfusa ve hızla büyüyen pazarlara hükmetmektedir.

"Yalnızca aramızdaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inanıyoruz"

Coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır. Bizler; kara yollarımız, demir yollarımız, limanlarımız ve havalimanlarımız arasında tesis edilecek güçlü bağlantıların yalnızca aramızdaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inanıyoruz.

Türkiye olarak son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projelerle bu anlayışı somutlaştırmaya çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik.

Modern demir yolu hatlarımız yük ve yolcu taşımacılığında büyük mesafeler katetti. Büyük liman yatırımlarımız deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi. Havacılık alanındaki hamlelerimiz ise ülkemizi küresel hava taşımacılığının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi.

Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor projesine verdiğimiz destekle tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırıyoruz."

"Önemli kararlar aldık"

Yatırımların sadece ulusal bir çerçevede değerlendirilmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz; İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir. Bildiğiniz üzere konferansımız boyunca yürüttüğümüz yapıcı müzakereler neticesinde önemli adımlar attık. Üye ülkeler arasında ulaştırma hatlarını güçlendirecek bir yol haritasının oluşturulması, uluslararası platformlarda dayanışmanın artırılması ve Türkiye'nin dönem başkanlığında bir "Ulaştırma Bağlantısallığı Strateji Belgesi" hazırlanması yönünde önemli kararlar aldık. Şüphesiz kararların etkin biçimde uygulanabilmesi için teknik toplantıların aksatılmaması ve takip mekanizmalarının titizlikle işletilmesi önem taşıyor. İnanıyoruz ki bugün ortaya koyduğumuz irade bunun önünü açacaktır. Bu vesileyle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, iştirak eden ülkelere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."