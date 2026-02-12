DEM Parti heyetinden Erdoğan görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama

YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!
Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti heyetinden Erdoğan görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama

DEM Parti heyetinden Erdoğan görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama

Haber Giriş : 12 Şubat 2026 09:45, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 10:53
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti İmralı Heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne etkileri üzerine istişarede bulunduk.

Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.

Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulü için teşekkür ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber