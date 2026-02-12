Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanları asla ihmal etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada belirsizliğin arttığı dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barış ve huzurun tesisi için çalışıyoruz. Balkanları asla ihmal etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanları asla ihmal etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli Cumhurbaşkanı Vucic'i Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Balkanlar'da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınma için neler yapılabilir bunları görüştük. Sırbistan ile toplam ticaret hacmi geçen yıl 3,5 milyar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım ilerliyoruz.

Yatırımcıların Sırbistan'a gösterdiği alaka bizleri memnun ediyor. Sırbistan'da konut, yol ve altyapı yatırımlarında Türk inşaatçılar rol oynuyor. Sırbistan'dan yatırımcıları Türkiye'ye bekliyoruz.

Halklarımızın birbirine daha yakından tanıma isteğinin en güzel örneği turist sayılarıdır. Türkiye ile Sırbistan arasındaki uçuşların artırılması konusunu da görüştük.

Sırbistan'daki Müslüman toplumunun Ramazan ayını tebrik ediyorum.

Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barışın tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Balkanları bu anlamda asla ihmal etmiyoruz. Sayın Vucic'in ziyaretini bu anlamda kıymetli görüyorum. Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına 23 Ocak'ta İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Bu anlamda Sayın Vucic'e de teşekkür ederim.

