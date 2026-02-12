Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 17:33, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,6290
|43,6300
|43,6480
|43,6490
|Avro
|51,8140
|51,8150
|52,0030
|52,0040
|Sterlin
|59,5910
|59,6010
|59,7300
|59,7400
|İsviçre frangı
|56,6670
|56,6770
|56,9150
|56,9250
|ANKARA
|ABD doları
|43,5990
|43,6790
|43,6180
|43,6980
|Avro
|51,7740
|51,8540
|51,9630
|52,0430
|Sterlin
|59,5310
|59,7410
|59,6700
|59,8800