Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan Temalı' Etkinlikler Düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 14:59, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 15:07
Yazdır
Okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan Temalı' Etkinlikler Düzenlenecek

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "ramazan ayı etkinlikleri" konulu yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunmasını esas alan kurucu yaklaşım doğrultusunda her vatandaşın milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi-manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğunun açıkça vurgulandığına işaret edildi.

"Bu anayasal çerçeveye uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 'toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde' bir hukuk devleti olduğu, devletin temel amaç ve görevleri arasında 'insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak' hükme bağlanmıştır. Ayrıca eğitim ve öğrenim hakkı ile gençliğin yetişme ve gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, devletin görevi olarak düzenlenmiştir." ifadelerine yer verilen yazıda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2'nci maddesinde Türk milli eğitiminin genel amacının milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; bu değerleri davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmek olduğunun hüküm altına alındığı belirtildi.

Aynı doğrultuda 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 1'inci maddesine göre ilköğretimin, öğrencilerin bedeni, zihni ve ahlaki gelişimlerine hizmet eden temel bir eğitim süreci olduğunun ifade edildiği yazıda, "Bu yasal çerçeve, eğitim sistemimizin akademik kazanımların yanı sıra ahlaki olgunluğu, toplumsal sorumluluğu ve değer temelli gelişimi esas alan bütüncül bir anlayışla yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla güncellenen öğretim programlarında milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amaçlanmıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; insanı ruh ve beden bütünlüğü içinde ele alan, bilgiyi ahlaki sorumlulukla bütünleştiren bütüncül bir eğitim yaklaşımına dayanmaktadır. Modelin temel hedefi; bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin bir arada geliştirilmesi esasına dayanarak yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmektir." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin akademik başarıyla birlikte ahlaki olgunluğu, toplumsal sorumluluğu ve insani duyarlılığı öne çıkaran çok yönlü bir gelişim sürecini kapsadığı vurgulanan yazıda, modelin merkezinde yer alan "erdem-değer-eylem" çerçevesinin değerlerin öğrenciler tarafından içselleştirilerek günlük yaşamlarında davranışa dönüşmesini esas aldığı ifade edildi.

Ramazan ayı boyunca eğitsel ve sosyal etkinlikler

Saygı, sorumluluk, adalet, merhamet, vatanseverlik, yardımseverlik, duyarlılık ve çalışkanlık gibi milli ve manevi değerlerin öğrencilerin kendileriyle, toplumla ve çevreleriyle kurdukları ilişkilerde yönlendirici bir ahlaki pusula işlevi gördüğü, onların hayatın her alanında sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini amaçladığı belirtilen yazıda şunlara yer verildi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tanımlanan öğrenci profili; ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik duyarlılığa sahip, iradeli, merhametli, sorgulayıcı, üretken ve vatansever bireylerden oluşmaktadır. Bu profil; öğrencilerin geçmişten devraldıkları kültürel mirası koruyarak geleceği inşa edebilen, milli kimlik bilinci gelişmiş, toplumsal dayanışmayı önceleyen ve insanlık için iyi, doğru ve faydalı olanı yapmayı ilke edinen bireyler olarak yetişmelerini öngörmektedir. Bu yönüyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi ile değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas almaktadır.

Bu itibarla ramazan ayı; toplumsal hayatımızda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin daha da belirgin hale geldiği ve aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın bir imkanı olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin paylaşma bilincini geliştirmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda farkındalık kazandırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinliklerin planlanarak uygulanması büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede 81 ilimizde ramazan ayına yönelik "Maarifin Kalbinde Ramazan" teması etkinlikler düzenlenecektir."

İlkokullarda kültürel mirası yansıtan şenlikler gerçekleşecek

Söz konusu yazı doğrultusunda 81 ilde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla kültürel mirası yansıtan, paylaşma ve birlikte olma bilincini güçlendiren "Maarifin Kalbinde Ramazan" şenlikleri yapılacak.

Ramazan ayı boyunca belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik "İftarda Konuşalım" söyleşi programları düzenlenecek.

Okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve toplumsal birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak.

Gönüllülük esasına dayalı olarak planlanacak

Okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ile uyumlu, "erdem-değer-eylem" çerçevesi ve "sosyal duygusal öğrenme" becerileri doğrultusunda, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve okul imkanları dikkate alınarak gizlilik, mahremiyet ve insan onurunu koruyucu hassasiyetler gözetilerek gönüllülük esasına dayalı olarak planlanacak.

Etkinlikler, eğitim ortamlarının niteliğini destekleyecek ve okul dışı öğrenme ortamları çalışmalarının verimliliğini artıracak şekilde, hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirilecek.


