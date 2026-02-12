Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile bir tır Pınarbaşı-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada öğrenci servisinin şoförü ile öğrenciler Durdu K., Hacı Ö., Muhittin K., Halil İbrahim Y., Ümitcan K. ve Rabia K. ile veli Hasan Karaca yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Karaca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.