Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Eskişehir'de meslektaşının yüzüne çay döktüğü öne sürülen öğretmen hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen T.G.'nin meslektaşı S.K.'nın yüzüne sıcak çay döktüğü iddiası üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan T.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
T.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.