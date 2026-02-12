İzmir'de bir binadaki iki balkon otomobilin üzerine çöktü

1. Kadriye Mahallesi'nde gece saatlerinde 3 katlı binanın 3. katındaki balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Beton parçalarının düştüğü 2. kattaki balkonda da çökme meydana geldi.

Çökme sonucu bina önünde park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu.

Yaralananın olmadığı olay nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

Binanın ikinci katında yaşayan 77 yaşındaki Haydar Açıl, televizyon izlerken bir gürültü duyduğunu, önce bir aracın duvara çarptığını zannettiğini söyledi.

Pencereden dışarı baktığında olayı anladığını anlatan Açıl, "Bir baktım 3. katın balkonu bizim ikinci katın balkonuna çarpıyor. Oradan da arabayı eziyor. Ondan sonra strese girdik. Ben KOAH hastasıyım. Strese girince nefes alamadım. Ambulansa haber verdik. Ambulans, itfaiye, belediye geldi. Binada başka kimse oturmuyor. Hanımla ben varız." ifadelerini kullandı.

Otomobilin kendilerine ait olduğunu belirten Açıl, "KOAH hastası olduğum için ilana koymuştum, bir senedir satamadık. Satılsaydı bu başımıza gelmeyecekti." dedi.