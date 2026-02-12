Tarım Bakanlığı Gıda Denetim Sistemi: Vatandaş Sağlığını Nasıl Koruyor?

Gıda denetimi "Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Prensibi" ile hız kesmeden devam ediyor!

Büyümenin ve gelişmenin kısacası yaşamın sürdürülmesi için sağlıklı beslenmeye ihtiyaç vardır. Besin öğelerinin yeterli ve dengeli miktarlarda tüketilmesi ile sağlıklı beslenme sağlanabilir. Besin öğelerinin eksik alınması durumunda sağlığın bozulduğu bilinmektedir.

Dengeli ve yeterli miktarda sağlıklı, güvenilir gıdanın insanlara ve diğer canlılara ulaştırılması, bu konuda sürekliliğin sağlanması için bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Gıda Sistemi" oluşturulmuştur.

"Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Prensibi" ile gıda arz-talep zincirinin her aşamasını içeren ve güvenilir gıdayı sağlamayı amaçlayan gıda sistemimizin, yasal zemin oluşturulmuş ve uzun yılların bakiyesi olarak geliştirilmiştir.

Ana omurgası "gıda güvenilirliği" olan Gıda Sistemimizin kurucusu ve uygulayıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüdür. Uygulamaların ve takibin sonucu şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Gıda güvenliğimizde güncel ve etkin kararların önemi büyük!

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, gıdanın ilk aşaması olan tohum alanında 5553 sayılı tohumculuk kanunu ile bunlara bağlı mevzuatlar gıda sisteminin mihenk taşlarını oluşturmaktadır. Bu mevzuat kapsamında gıda ile ilgili alanlarda her gün binlerce denetim ve uygulama yapılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü merkezli denetim ve uygulamalar, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için titizlikle yürütülürken gıdayla uğraşan işletmelerin daha sağlıklı ve kaliteli ürün ortaya çıkarmaları konusunda belli bir disiplini de sağlamaktadır.

Gıda işletmelerine, her yıl yaklaşık 1,5 milyon yurt içi resmi kontrol yapılmaktadır. Resmi kontroller kapsamında, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı Akreditasyon Belgesine sahip Kamu Gıda Kontrol Laboratuvarında muayene ve analize tabi tutulan numunelerde uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, bu ürünler ve bu ürünleri üreten, satan işletmeler hakkında 5996 sayılı Kanun çerçevesinde; idari para cezası, ürünlerin piyasadan toplatılması, işletmelerin kamuoyuna duyurulması gibi idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Tarladan sofraya gıda arz zincirinin her aşamasında, vatandaşların yanıltılmaması ve güvenilir gıdaya erişimi için profesyonel bir ekiple yürütülen çalışmaların yanında eğitim, tanıtım, gıda konusunda tüketici bilinci oluşturulması faaliyetlerinin de sürdürülüyor olması toplumsal memnuniyeti güçlendirmektedir.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının ve menfaatlerinin korunması için yapılan çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığının güldüren yüzü!

Gıda güvenilirliği için en önemli unsurlardan biri olan hijyeninin sağlanmasına yönelik yürütülen denetim ve kontroller ile ithalat ve ihracatta yapılan kontrollerin tüm aşamaları işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve denetim gibi farklı hizmet ve tekniklerle sürdürülmektedir.

Önceden haber verilmeksizin risk esasına göre gerçekleştirilen, şüphe, şikayet, ihbar, TİMER, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak yapılan denetimler; bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığının diğer birimlerin çoğuna göre büyük mesafe kat ettiğini göstermektedir. Darısı diğer birimlerin başına!

Gıda satın alırken vatandaşlarında üzerine düşeni yapması güvenilir gıda ve sağlıklı beslenme açısından önemlidir



Gıda güvenilirliğine yönelik çalışmaların yürütülmesi sırasında sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve sektörle iş birliğinin geliştirilmesi, güvenilir gıdayı tercih etme ve tüketme bilincinin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi büyük önem arz etmektedir.



Ramazan yaklaşırken artan denetim ve kontrollerin tek başına yeterli olması sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşın desteğiyle mümkündür. Bu bağlamda sık sık vurgulanan;

- Tüketici öncelikle sağlıklı beslenme bilincini göz önünde bulundurarak "güvenilir gıda" arayışı ile alışverişe çıkmalıdır.

- Açıkta satılan, etiketsiz, ruhsatsız ürünlere rağbet etmemelidir.

- Güvenilir satış yerlerini ve güvenilir firmaları tercih etmelidir.

- Son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihinin bulunup bulunmadığını kontrol edilmelidir.

- Etiket bilgileri dikkatlice okunması, kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken ürünlerde son tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir.

- Etiket üzerindeki muhafaza şartları ile ilgili uyarılara dikkat edilmelidir.

- Ambalajı bozulmuş, şişmiş, yırtılmış gıdalar alınmamalıdır.

- Tespit edilen olumsuzluklarla ilgili olarak Alo 174 Gıda Hattı'na veya Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine başvurulmalıdır.

- Gıda alırken fiyat düşüklüğüne aldanılmaması gibi konular vatandaş sağlığı ve denetimi olarak önem arz etmektedir.

Bütün bunların yanında üretici firmaların etiketleri çıplak gözle okunamayacak kadar küçük yazmalarının önüne hala geçilememiş olması vatandaşın takibini zorlaştırmaktadır. Etiketteki bu uygulamanın, ilgili bakanlığın gözünden kaçmaması vatandaşın en büyük dileklerinden biridir.

A.Kadir KİRAZ