Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı, rekor geldi
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!

TCMB Başkan Yardımcısı Fatma Özkul, 2026 yılı para politikası çerçevesinde kur rejiminde bir değişiklik öngörmediklerini net bir şekilde ifade etti. Kur hedeflerinin olmadığını ancak piyasadaki aşırı oynaklıklara müdahale ettiklerini belirten Özkul, Türk lirasındaki reel değerlenmenin uygulanan sıkı para politikasının doğal bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Haber Giriş : 12 Şubat 2026 16:07, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 16:08
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, başkan yardımcıları Hatice Karahan, Osman Cevdet Akçay, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara ile soruları yanıtladı.

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, son iki yıllık döneme bakıldığında brüt rezervlerdeki artışın 84 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, yükümlülüklerde de önemli iyileşmelerin kaydedildiğini aktardı.

Dış yükümlülüklerde 20 milyar dolar ve KKM kaynaklı olarak da yaklaşık 140 milyar dolarlık bir azalmanın gerçekleştiğini aktaran Karahan, "Brüt rezervlere altın etkisi ne oldu diye baktığımızda da bu 84 milyar dolarlık artış içerisinde 68 milyar dolarlık ciddi bir etki görmek mümkün." diye konuştu.

Karahan, son dönemde birçok merkez bankası için rezervlerdeki altın payının bir artış eğiliminde olduğuna işaret ederek, "Zira jeopolitik riskler artıyor ve bu ortamda da merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Altının rezervin içindeki payında altın fiyatlarının elbette hızlı bir şekilde yükselmesi etkili oldu. Ancak bankamızda yurtdışı ve yurtdışı altın işlemleri çeşitliliği açısından sayılı merkez bankalarından biri diyebiliriz dünyadaki. Bu yüzden de altın varlıklarımızın miktarı yüksek. Sahip olduğumuz altınların likiditesine yönelik gerekli enstrüman çeşitliliğine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Makro ihtiyati delillerin devre dışı kalış süresi dezenflasyonun hızıyla çok ilintili"

TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, makro ihtiyati tedbirlerin devre dışı kalış süresinin dezenflasyonun hızıyla çok ilintili olduğunu ifade ederek, dezenflasyon ne kadar hızlı olursa makro ihtiyati tedbirlerin devre dışı kalmasının o kadar çabuk olacağını kaydetti.

Ne tür bir ortamda dezenflasyon hızı artmıyorsa da makro ihtiyati tedbirlerin gevşemek durumunda kalır diye bakıldığında tamamen veri üstünden gitmek durumunda olduklarını anlatan Akçay, "Zaten böyle gideceğiz ve gidiyoruz. Yaptığınız indirimlerin ticaret kredi faizleri ve mevduat faizlerine geçişkenliğine yansımasının az olduğunu görmeye başladığımız zaman zaten bunlar etkinliklerini yavaş yavaş yitiriyor anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Akçay, faiz indirimlerindeki adımları küçülttüklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten indirmek durumundaydık. Artı yansımasının da azalmasını zaten beklemek lazım, kredi faizlerini ve mevduat faizlerinin. Son iki faiz indiriminin yansıması öncekilerden daha az oldu. Bu da hiç anormal değil, gayet beklenen bir şey. Hatta bileşik anlamda baktığımızda son iki politika faizi indirimi 363 puana tekabül ediyor. Ticari kredi faizlerinde 84 baz puanlık bir iniş var. Toplam mevduat 280 baz puanlık bir yansımış gibi görünüyor. Bu yansıma kredi faizlerinde daha az. Son indirimde yok gibi görüyoruz ama henüz erken yargıya varmak için. Doalyısıyla veriye bakıyoruz veriye odaklanıyoruz. Etkisi azalmaya başladığı zaman bunlardan bir miktar daha az ağırlıklı bir kullanım söz konusu olacak ve politika faizi öne çıkacak. Esas istediğimiz dezenflasyonun hızlı gitmesi ve makro ihtiyati tedbirlerin bunlarla beraber yavaş yavaş asli görevlerine daha fazla dönmeleri."

Makro ihtiyati tedbirlerin en fazla işe yaradığı zamanların da olduğunu ifade eden Akçay, "Enflasyonla ilgili çok ciddi probleminiz yoktur, bizimki gibi bir durum değil yani. Fakat bir enflasyon tehdidi ufukta gözükmüştür. Faizi kullanmaktan biraz imtina etmek istersiniz, dolayısıyla makro ihtiyati tedbirlerle faiz artırmadan sıkılaşma yaparsınız. Faiz indirmeden gevşemek tercihinizdir. Makro ihtiyati tedbirlerle biraz gevşetirsiniz. Buralarda çok işe yarıyor. Bizimki öyle bir durum değil tabii. Dezenflasyon süreci götüren bir ekonomiyiz. Biz de bayağı işe yaradı, bunu inkar etmenin anlamı yok. PPK, yarama oranına zaman içerisinde bakacak ve a en optimal şekilde kullanımına karar verecek." yorumunda bulundu.

"Kur rejiminde herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz"

TCMB Başkan Yardımcısı Fatma Özkul, kur tarafında 2026 yılı para politikası metninde de belirtildiği üzere kur rejiminde herhangi bir değişiklik öngörmediklerini söyledi.

Kur hedeflerinin olmadığına işaret eden Özkul, "Bizim temel politika aracımız politika faizi zaten. Diğer taraftan, döviz piyasasında bazı durumlarda oynaklıklar söz konusu olabiliyor. Buradaki oynaklıkları engellemek müdahale etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özkul, son bir iki yıla bakıldığında nette alım yönünde bir resim sergilediklerini belirterek, "Dolayısıyla da kurda bir baskılamadan bahsedildiği oluyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Reel değerlendirme tarafında da tabii ki uyguladığımız sıkı para politikasının doğal bir sonucu bu. Yani uyguladığımız para politikasında bu anlamda bir reel değerlenme konusunda uyguladığımız bir model bu. Doğal sonuç olarak reel değerlenme oluştu ve dönem dönemde bu devam edebilir. Ancak bunun sürdürülebilir olduğunu da tabii ki söylemek de mümkün değil. Dolayısıyla değişkenlik gösterebilir zaman içerisinde." diye konuştu.

