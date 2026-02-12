YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
Kabine'deki Mülkiyeli Sayısı 3'e Yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan son değişiklikle birlikte, Türk bürokrasisinin ve siyasetinin köklü okulu olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, yani Mülkiye mezunu bakanların sayısı üçe yükseldi. Yeni İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'nin de Mülkiyeli olması, devlet yönetiminin zirvesindeki "Mülkiye geleneği" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Devletin idari kadrolarını yetiştirmesiyle bilinen ve 1859'dan bu yana varlığını sürdüren Mülkiye, yeni dönemde de kabinedeki ağırlığını hissettiriyor. Son atama ile birlikte Kabine'deki Mülkiye mezunu üç önemli isim şunlar oldu:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ekonomi yönetiminin en kritik koltuğunda oturan Şimşek, Mülkiye'nin İktisat bölümü mezunlarından.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Türkiye'nin eğitim politikalarına yön veren Tekin, Mülkiye'nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun bir isim. Bakanlıktan önce de 5 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müsteşarlık yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Son olarak Erzurum Valiliği görevini yürütürken İçişleri Bakanlığı'na atanan Çiftçi, 1995 yılında Mülkiye'nin Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Mülki idare amirliği kökenli olan Çiftçi, kaymakamlık ve valilik gibi sahanın her kademesinde görev yapmış tecrübeli bir bürokrat.

Devlet Geleneğinin Temsilcileri

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sivil yönetici sınıfını yetiştiren kurum olarak öne çıkan Mülkiye, mezunlarının "Mülkiyeli" kimliği ile anılmasına ve devlet yönetiminde her zaman etkili olmasına neden olmuştur. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de bu geleneğin bir parçası olarak kabineye katılması, Mülkiye ekolünün devletin zirvesindeki yerini pekiştirdi.

