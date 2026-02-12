AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!

CHP, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

AYM Genel Kurulu, başvuruyla ilgili ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, başvuruyu, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.