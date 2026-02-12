Bu hafta 8 film vizyona giriyor

YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!
Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bu hafta 8 film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korkudan animasyona 8 film izleyiciyle buluşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 10:37, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 10:38
Yazdır
Bu hafta 8 film vizyona giriyor

Yönetmenliğini Emerald Fennell'in üstlendiği "Uğultulu Tepeler", Emily Bronte'nin kült eserini beyaz perdeye taşıyor.

Başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin paylaştığı film, Yorkshire'da geçen yıkıcı ve güçlü bir aşk hikayesini merkeze alıyor. Filmde, Hong Chau, Alison Oliver ve Shazad Latif oynuyor.

"Olay Para"

Bu hafta yerli komedi kategorisinde vizyona giren "Olay Para", bir grup arkadaşın tesadüfen bulduğu parayı saklama ve paylaşma sürecinde yaşanan olayları anlatıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Kıvanç Baran Arslan'ın üstlendiği filmde, Kadir Polatçı, Cemil Şahin, Uğur Aslan, İlker Aksum ve Görkem Sevindik rol alıyor.

"Kedi Yok"

Senaristliğini Ayman Wattar'ın üstlendiği Mısır yapımı film, bir müzeyi soymaya çalışan suç çetesi ve müze personeli arasında geçen absürt olaylara odaklanıyor.

Sarah Norah yönetmenliğinde sinemaseverlerle buluşacak olan komedi filmin oyuncu kadrosunda Asser Yassin, Asmaa Galal ve Mohammed Shahin bulunuyor.

"Momo"

Michael Ende'nin çok satan kitabı Momo'dan uyarlanan fantastik aile filmi, zaman ve insan ilişkileri üzerine yoğunlaşıyor.

Şarkıcı Melis Fis'in Momo'yu seslendirdiği film, Momo'nun zamanın koruyucusu Hora Usta ile birlikte zaman hırsızlarına karşı mücadelesini konu alıyor.

Yönetmen Christian Ditter tarafından beyaz perdeye taşınan filmin kadrosunda ise Alexa Goodall, Claes Bang, Martin Freeman ve Laura Haddock gibi isimler yer alıyor.

"Sessiz Tepe: Dönüş"

Korku oyunları kategorisinde sevilen "Sessiz Tepe" (Silent Hill), yönetmen Christophe Gans ile beyaz perdeye dönüş yapıyor.

Serinin ikinci filmi olan "Sessiz Tepe: Dönüş" James Sunderland'in gizemli bir mektup sonrasında eski kasabasına dönmesini anlatıyor.

"Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mary Bronstein'in üstlendiği "Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim" filmi, dram ve komedi türünde sinemaseverlerle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald ve ASAP Rocky'nin de yer aldığı film, hasta çocuğunun bakımı ile ilgilenen ve orta yaş krizi yaşayan Linda'nın hayal kırıklıkları ve bunlarla yüzleşmesini konu alıyor.

"Sırat"

Cannes Film Festivali'nde "Jüri Ödülü" kazanan ve 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde aday gösterilen "Sırat", yarından itibaren vizyonda izleyiciyle buluşuyor.

Oliver Laxe imzalı yapım, Fas çölünde geçen hikayesi ve deneysel anlatımıyla dikkati çekiyor.

Adını, İslam'da cennet ile cehennem arasında uzandığına inanılan köprüden alan filmi, kayıp kızını arayan bir babanın küçük oğluyla Fas çölünde çıktığı yolculuğu anlatıyor.

"Kahraman Cüceler: Görev Başında"

Animasyon kategorisinde yer alan "Kahraman Cüceler" serisinin ikinci filmi "Kahraman Cüceler: Görev Başında", minik izleyicileri bu hafta sinema salonlarında davet ediyor.

Senaristliğini Jan Claudius Strathmann'ın üstlendiği filmde cüceler, geleneklerini tehdit eden insanların modern teknolojisiyle karşı karşıya kalıyor. Film, dostluk, dayanışma, teknoloji ve doğa ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber