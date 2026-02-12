Müsabakaya götürdüğü öğrencisini istismar eden antrenöre hapis

Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı, rekor geldi
Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı, rekor geldi
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Müsabakaya götürdüğü öğrencisini istismar eden antrenöre hapis

Kocaeli ve Sivas'ta düzenlenen müsabakalara götürdüğü 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan judo antrenörü, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın daha önce benzer suçlamalarla yargılandığı 3 ayrı dosyadan beraat ettiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 15:35, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 15:37
Yazdır
Müsabakaya götürdüğü öğrencisini istismar eden antrenöre hapis

Edinilen bilgiye göre, 2023 yılında o tarihlerde henüz 13 yaşında olan V.S., judo öğretmeni F.A. (46) tarafından Manisa'dan müsabaka için gittiği Sivas ve Kocaeli'de cinsel istismara uğradı. V.S. ve başka öğrencilerin de yaptığı şikayet üzerine F.A. tutuklandı. "Çocuğun cinsel istismarı suçundan" F.A. hakkında Balıkesir, Manisa ve Kocaeli'de olmak üzere toplam 4 dosya açıldı. Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, beraat etti. V.S.'nin şikayeti ile Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.A. bugün son kez duruşmaya çıktı.

Kocaeli ve Sivas'ta istismar etmiş

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanık F.A. SEGBİS ile davaya katılırken, taraf avukatları ve mağdur V.S.'nin ailesi duruşmada hazır bulundu. Ayrıca izleyici olarak mağdur çocukların aileleri davaya destek için Manisa'dan geldi.

Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaayı yineledi. Mütalaada olayın işleyişi anlatıldı. Mütalaada, V.S.'nin judo sporu ile ilgilendiği, sanık F.A'nın judo öğretmeni olduğu, sanık ile mağdurun takım halinde çeşitli illerdeki müsabakalara gittikleri, sanığın mağdura yönelik cinsel kasıt altında 2 kez dokunması olduğu, ilk dokunmasının 2023 tarihinde Sivas'ta otelde kaldıkları gece olduğu belirtildi.

Burada çocuğun cinsel bölgesini ellediği ve boynundan öptüğü aktarıldı. Bu olaydan bir hafta sonra ikinci dokunmasının ise müsabaka için Kocaeli'de yurttayken uyuduğunda meydana geldiği belirtildi. Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanığın cezalandırılması talep edildi.

"Müvekkilim milli sporcu ve eğitmendir, binlerce sporcu yetiştirmiştir"

Sanık avukatı konuya ilişkin yaptığı savunmada, "Müvekkilim aynı suçtan Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere 3 dosyadan beraat etmiştir. Müvekkilim milli sporcu ve eğitmendir, binlerce sporcu yetiştirmiştir. Müvekkilim judo federasyonu tarafından tanınan ve saygı duyulan birisidir. Sadece bu dosyada tutuklu kalmıştır. Müvekkilimin suçu işlemediği nettir. Masum bir insanın hayatı mahvedildi. Ayrımcılık gördükleri iddiası ile öğrenciler kanalize olarak şikayette bulunmuşlardır" diye konuştu.

15 yıl hapis

Son sözü sorulan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletinize sığınıyorum. Tahliye ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "çocuğun cinsel istismarı" suçunu sabit gördü. Heyet, sanığın eğitimci olması ve eylemi zincirleme şekilde gerçekleştirmesi nedeniyle cezada artırıma giderek F.A'yı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber