Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı, rekor geldi
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki yumruklu kavgayla ilgili "CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber tanık olduk. Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürdüler." dedi.

12 Şubat 2026
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

MECLİS'TE YUMRUKLU KAVGA

Erdoğan yeni bakanların yemin töreni öncesi çıkan yumruklu kavga için şunları söyledi

"CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber tanık olduk. Yeni bakanlarımızı yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz durduramayacaksınız bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünü yetmez Özgür. Anayasal bir hak. Yeminler yapıldı iş bitti. Ne oldu? Rahat dursanıza güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı? Bunlarda demokratik anlayış yok. Bunların iliklerine kadar sinmiş. Milli iradeye karşı edepsizlik ederek çirkin ve çirkef siyasetlerini genel kurul salonuna taşıyarak nasıl bir zihniyete sahip olduklarını gösterdiler. Dünkü saldırıları telin ediyor ve reddediyorum."

"MUHALEFETİN ŞİDDET DOZU ARTIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin şiddet dozunu giderek artırmasına rağmen Cumhur İttifakı'nın çekim merkezi olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Muhalefetin şiddet, tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakımız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Belirsizliklerin küresel düzeyde arttığı, her gün yeni bir krizin patlak verdiği, haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. Şayet AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayakta ise 86 milyonun her bir ferdi güvendedir. Ezberler bozuluyor mevcut düzen temelden çatırdarken yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. AK Parti, bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir."

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştiren Erdoğan"Ana muhalefet 'Faizle afet konutu satıyorlar.' diyerek milletin gözünün içine baka baka açıkça yalan söyledi, depremzedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştı."

"SON YILLARDA BİR TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"

"Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum; bir Türkiye rüzgarı esiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısının daha sık çalındığını belirtti.

Erdoğan, "Türkiye'nin ne diyeceği dikkatle takip ediliyor. Kriz çözümünde anahtar ülkeyiz. Türkiye gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor. Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

