YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Şubat ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı. Prim tutarlarına yüzde 12,5 oranında zam geldi. Belirlenen tutarları ödemeyen sürücüler trafiğe çıkamayacak, polise yakalanmaları durumunda da ceza kesilip araçları bağlanacak. İşte detaylar...

Haber Giriş : 12 Şubat 2026 09:28, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 09:29
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primlerine gelen zamları duyurdu. Şubat 2026'da geçerli olacak zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 17 bin 59 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

PRİMLER BELLİ OLDU

Trafik sigortası primlerine yüzde 12,5 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 51 bin 177 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 49 bin 729 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 48 bin 281 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 47 lira oldu.

TAKSİLERİN DE SİGORTASI YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 137 bin 510 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 22 bin 918 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 133 bin 618 lira, en düşük 22 bin 270 lira, İzmir'de en yüksek 129 bin 726 lira, en düşük de 21 bin 621 lira olarak belirlendi.

TRAFİK SİGORTASI 337 BİN 829 LİRAYA YÜKSELDİ

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 337 bin 829 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 56 bin 305 lira oldu.

ÖDENMEZSE CEZA VE TRAFİKTEN MEN

2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.


