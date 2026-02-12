Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Pes dedirten olay: Bedava dürüm için kendi sakalını feda etti!

Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde bir lokantaya giden şahıs, sipariş ettiği dürümün ücretini ödememek için akılalmaz bir yola başvurdu. Sakalından ve göğsünden kopardığı kılları dürümün içine yerleştirip işletme sahibine şikayette bulunan vatandaş, yeni dürüm teklifini de reddederek dükkandan çıktı. O anları izleyen işletme sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarında gerçeği görünce şaşkına döndü.

Elazığ'da bir vatandaş, lokantada sipariş ettiği dürümün içerisine sakalından kopardığı kılları koyduktan sonra kılı gösterip ücreti ödemeden çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sularında lokantaya giden bir şahıs dürüm siparişi verdi. Gelen çiğköfte dürümünü inceleyen vatandaş, sakalından kopardığı kılları dürümün içerisine koyarak çiğköfte ustasına gösterdi. Ustanın "Kıl nerede?" sözleri üzerine arkasını dönen vatandaş, bu sefer de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak ustaya gösterdi. "Yeni bir dürüm yapalım" teklifine kulak asmayan vatandaş, ücreti ödemeden işletmeden çıktı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kıl nerede diye sorunca göğsünden koparıyor"

Dün akşam saat 22.00 gibi bir müşterinin geldiğini belirten işletme sahibi Nurullah Aydemir, "Geldiğinde gereksiz bir samimiyet kurmaya çalışıyordu. 'Böbrek hastasıyım, taş düşürüyorum' diyerek, 'Lavaboyu kullanabilir miyim?' dedi. Biz de izin verdik. Ben dışarı çıktım, o esnada çalışan arkadaştan bir dürüm sipariş etmiş. Burada standart dürümler yapıyoruz fakat onun dışında istekleri olmuş. Arkadaş dürümü yaparak kendisine vermiş. Ben çıkarken bana gelerek elemanı kötüleyerek dışarı çıktı. Ben gelip kamera kaydına baktım. İzlerken dürümü hiç yemeden sakalını çekip içerisine koyuyor, görüntülerde görünüyor. Bunu bahane sunarak çöpe atmak istiyor. Arkadaş 'Değişelim' falan diyor ama kabul etmiyor. Arkadaşımız, 'Kıl nerede?' diye sorduğunda arkasını dönerek göğsünden çekip peçetenin içerisine koyarak gösteriyor. Biz şaşırdık açıkçası. Bir dürümün peşinde değiliz, ihtiyacı olana veriyoruz. Bir insan neden öyle bir şey yapar. İsraf oldu. Ücreti ödemedi, su almıştı, onun da ücretini eksik ödemiş" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

