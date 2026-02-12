YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar üniversitelere bildirildi. Söz konusu programlara 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğrenci alınmayacak.

İHTİYAÇTAN FAZLA UZMAN YETİŞTİRMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

YÖK'ten yapılan açıklamada kararın, eğitimin tek elden ve ortak bir müfredatla verilmesi için alındığı belirtildi. İhtiyaçtan fazla uzman yetişmesinin önüne geçilerek, yeni mezunların istihdamını korumak da hedefleniyor.

Üniversiteler ortodonti, ağız, diş ve çene cerrahisi gibi klasik uzmanlık alanlarının dışında kalan dallarda yüksek lisans ve doktora açabilecek.

YÖK, bu sene başında diş hekimliği kontenjanlarında azaltılma yapılacağını açıklamıştı. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ise bu yıl son kez 2 kez yapılacak. 2027 itibariyle senede bir sınav sistemine dönülecek.