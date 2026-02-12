Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylardır üzerinde çalıştığı raporda sona gelindi. Taslak metinden sızan bilgilere göre, siyasetin en sıcak tartışma konusu olan "umut hakkı" raporda yer almazken; kayyum uygulamalarının kaldırılması ve AİHM standartlarına dönülmesi tavsiye edildi. Raporun en dikkat çeken maddesi ise silah bırakacak örgüt üyeleri için hazırlanması önerilen "müstakil ve geçici kanun" oldu.
Komisyon tarafından hazırlanan ve şimdilik taslak halinde olan raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
RAPORDA UMUT HAKKI YOK
NTV'de yer alan habere göre taslak metinde, en çok tartışılan başlıklardan biri olan umut hakkının yer almadığı öğrenildi.
Kayyum uygulamasına son verilmesine ilişkin ise tavsiye kararların yer aldığı belirtiliyor.
İŞTE RAPORDAN AYRINTILAR
Taslak raporda, silah bırakacak terör örgütü mensupları için "müstakil" ve "geçici bir kanun"un hazırlanmasına yönelik ifadeler yer alıyor.
Sadece çerçevenin çizildiği raporda, kanunun maksadı, ne anlama geldiği, niye gerekli olduğu gibi başlıklara yer verilmiş durumda.
Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması, eve dönüşlerin teşvik edilmesi için toplumsal bütünleşme adımlarına yönelik önerilerle birlikte, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi gibi tavsiyeler bulunuyor.
KAYYUM UYGULAMASI
Kayyum kararlarıyla ilgili de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor.
Siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu gibi yasalarda düzenleme yapılması ve kayyum uygulamasının kaldırılmasına yönelik de tavsiye de bulunuluyor.
Önümüzdeki hafta rapora son şeklinin verilmesi bekleniyor.