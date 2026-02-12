Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 11'inci duruşması sona erdi

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 11'inci duruşması sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşması tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 17:50, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 17:52
Yazdır
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 11'inci duruşması sona erdi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Aziz İhsan Aktaş'ın "suç örgütü üyeliği", "özel belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma"" "suçtan kaynaklanan mal değerlerini aklama" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan kardeşi Doğan Aktaş'ın savunmasına geçildi.

Sanık Aktaş, ailelerinin ticaretinin sermayesinin babalarının emeklilik ikramiyesi olduğunu, kendisinin inşaat sektörüyle ticarete atıldığını söyledi.

Hakkındaki "örgüt üyeliği" suçunu reddeden Aktaş "Örgüt lideri iddia edilen kişi benim ağabeyimdir, biz bir örgüt değiliz, aileyiz. Zaman zaman yaşadığımız sıkıntıları birbirimize anlatırız, mali desteklerde bulunuruz. Ağabeyimin şirketlerim üzerinde yetkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Aktaş, birçok şirketin akaryakıt ihtiyacının kendi şirketleri tarafından karşılandığını, 2022 ve 2023 yılları arasında Beşiktaş Belediyesine hizmet verdiklerini belirtti.

Beşiktaş Belediyesinin "2022 Yılı Akaryakıt ve Akaryakıt Katkısı Alımı İhalesi"nde, rekabet ortamının oluşmadığı ve yaklaşık maliyet hesaplamasının gizliliğinin ortadan kaldırıldığı, bu sayede ihaleyi kazandığının iddia edildiğini belirten Aktaş, "Beşiktaş Belediyesi'ne 2 milyon litre yakıt satmışım, ben zarar ettim, kamu zararı oluşmadı. Bir daha da ihalelerine teklif vermedim." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Fatma Melike Dişbudak da savunmasında, 2017 yılında İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde finans müdürü olarak işe başladığını, halen aynı şirkette çalışamaya devam ettiğini söyledi.

İmza yetkisi olmadığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Dişbudak, "Örgüt üyesi değilim, işini yapan bir firma çalışanıyım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın yeğeni tutuksuz sanık Ferhat Aktaş da savunmasında, araç kiralama ve inşaat çatısı altında faaliyet gösteren iki şirketinin bulunduğu, ticari hayatı boyunca hiçbir usulsüz iş ve işlem yapmadığını iddia etti.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 17 Şubat Salı gününe ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber