Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan Giresun'un CHP'li Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hasbi Dede hakkında Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen 2026/332 sayılı soruşturma hatırlatıldı.
Açıklamada, Dede'nin sevk edildiği Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesince tutuklandığı belirtildi.
Bu kapsamda Hasbi Dede'nin, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.