İhracat birim değer endeksi Aralık 2025'te arttı

İhracat birim değer endeksi Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13, ithalat birim değer endeksi yüzde 4,2 artış gösterdi.

12 Şubat 2026 11:18
İhracat birim değer endeksi Aralık 2025'te arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 yükseldi. Endeks, Aralık 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 artarken, yakıtlarda yüzde 8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artarken, yakıtlarda yüzde 9,8 azalış gösterdi, ham maddelerde ise (yakıt hariç) aynı kaldı.

İhracat miktar endeksi Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalış gösterdi. Endeks, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 artarken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7 ve yakıtlarda yüzde 6,2 geriledi.

İthalat miktar endeksi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,3 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,4 yükselirken, yakıtlarda yüzde 1,2 azalış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2025'te 143,3 olan ihracat miktar endeksi, Aralık 2025'te yüzde 2,8 artarak 147,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2024'te 164,1 olan ihracat miktar endeksi, Aralık 2025'te yüzde 4,3 azalarak 157 değerini aldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, geçen yılın kasım ayında 130 olan ithalat miktar endeksi, Aralık 2025'te yüzde 1 artışla 131,3 olarak belirlendi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2024'te 136,3 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 3 artışla geçen yıl aralıkta 140,5 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2024'te 85,2 olan dış ticaret haddi, 7,2 puan artışla Aralık 2025'te 92,4'e çıktı.

