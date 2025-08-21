Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tur otobüsünün drenaj hendeğine girdi. Meydana gelen kazada 23 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 13:18, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 13:19
Sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi D-400 kara yolu Muzkent Mahallesi mevkiinde, E.Ç. idaresindeki tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Drenaj hendeğine giren otobüs, yan yatmaktan son anda kurtularak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada 23 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.