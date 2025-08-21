Bursa'da çiftlikte korkutan yangın: Kontrol altına alındı
Bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınırken, alevlerden korkan atların tedirgin halleri ise cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 14:56, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 14:56
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede paniğe yol açtı...
YANGIN KONTROL ALTINDA
Kısa sürede büyüyen alevler ahırı tamamen sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
ALEVLERDEN KORKAN ATLARIN TEDİRGİN HALLERİ KAMERADA
Ahırın zarar gördüğü yangında yaralanan hayvan olmadı.
Bu arada, alevlerden korkan atların tedirgin halleri cep telefonuyla görüntülendi.